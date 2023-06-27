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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что «Отечество одно», поэтому было больно наблюдать за событиями в РФ

12:20 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно», — сказал он в ходе церемонии вручения генеральских погон сотрудникам силовых ведомств республики, которым были присвоены соответствующие звания.

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