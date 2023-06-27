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НОВОСТИ

Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны

12:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

«Идет подготовка к передаче ЧВК „Вагнер“ тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

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