Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.

«Идет подготовка к передаче ЧВК „Вагнер“ тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.