Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
12:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.
«Идет подготовка к передаче ЧВК „Вагнер“ тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
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