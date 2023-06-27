0
0
127
НОВОСТИ

Количество пользователей банкоматов Сбера достигло 64 миллионов человек в месяц

11:55 27.06.2023

банкоматы.jpg
Подпись
64 млн человек хотя бы раз в месяц используют банкоматы Сбера. Их доступность составляет 96%, а это значит, что устройствами банка можно воспользоваться практически всегда. Благодаря интеллектуальной системе управления сетью устройств самообслуживания 56% клиентов Сбера могут добраться до банкомата за пять минут из дома или с работы, 92% – за 15 минут. 74% клиентов осуществляют идентификацию в банкоматах Сбера бесконтактно, с помощью карт и смартфонов.

98% устройств Сбера оснащены функцией рециркуляции наличных. 90% программного обеспечения банкоматов работает на собственной разработке Сбера InterSphere, это обеспечивает их независимость от иностранных вендоров.

«27 июня Сбер отмечает 35-летие своего банкоматного сервиса. За эти годы мы прошли путь от простейшего банкомата, работавшего только на снятие наличных, до интеллектуальных многофункциональных устройств с технологией рециркуляции наличных, управляемых собственным программным обеспечением и своей системой мониторинга, – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. – В этом году Сбер вышел на новый этап развития банкоматного сервиса, предложив наработанную за годы экспертизу рынку – другим банкам и вендорам. Мы благодарим каждого нашего клиента за доверие к нашему сервису и высокую оценку нашей работы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 27.06.2023
Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
0
23
11:32 27.06.2023
В Белоруссии рассказали о строительстве полевых лагерей в Могилевской области
0
51
10:20 27.06.2023
Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
0
80
09:32 27.06.2023
ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
0
87
09:00 27.06.2023
Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране
0
105
17:32 26.06.2023
ВСУ потеряли не менее 17 американских бронемашин Bradley — NYT
0
276
16:32 26.06.2023
ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ
0
301
14:00 26.06.2023
НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой — Столтенберг
0
329
13:20 26.06.2023
Сальдо назвал вбросом информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
0
333
11:00 26.06.2023
Российские силы значительно улучшили позиции на краснолиманском направлении — Пушилин
0
362

Возврат к списку