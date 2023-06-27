Количество пользователей банкоматов Сбера достигло 64 миллионов человек в месяц
11:55 27.06.2023
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98% устройств Сбера оснащены функцией рециркуляции наличных. 90% программного обеспечения банкоматов работает на собственной разработке Сбера InterSphere, это обеспечивает их независимость от иностранных вендоров.
«27 июня Сбер отмечает 35-летие своего банкоматного сервиса. За эти годы мы прошли путь от простейшего банкомата, работавшего только на снятие наличных, до интеллектуальных многофункциональных устройств с технологией рециркуляции наличных, управляемых собственным программным обеспечением и своей системой мониторинга, – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. – В этом году Сбер вышел на новый этап развития банкоматного сервиса, предложив наработанную за годы экспертизу рынку – другим банкам и вендорам. Мы благодарим каждого нашего клиента за доверие к нашему сервису и высокую оценку нашей работы».
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