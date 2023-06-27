Орбан заявил, что для него Путин не является военным преступником
13:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником.
«Нет. Для меня нет», — сказал он в опубликованном во вторник интервью германской газете Bild и ряду других изданий, комментируя решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского лидера. «Мы можем говорить о военных преступлениях после войны. Если мы хотим добиться перемирия и вести переговоры, то мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров», — отметил премьер. «Для переговоров нам нужны главы делегаций. Кто будет их вести, если не лидеры участвующих стран?» — задался вопросом Орбан.
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