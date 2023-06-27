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НОВОСТИ

Если рухнет Россия, все останутся под обломками, считает Лукашенко

13:05 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крушение России как государства приведет к катастрофе, в результате которой «все останутся под обломками». Об этом, говоря о попытке вооруженного мятежа в РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул первого».

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