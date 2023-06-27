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НОВОСТИ

Украина больше не является суверенным государством — Орбан

13:20 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от нее.

«Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи», — заявил Орбан в опубликованном во вторник интервью германской газете Bild. «США решают, когда наступит мир», — также добавил он.

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