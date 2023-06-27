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Уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено — ЦОС ФСБ

13:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие по делу о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», возбужденному ФСБ России 23 июня, во вторник прекращено в связи с прекращением преступных действий. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — сообщили в ЦОС ФСБ.

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