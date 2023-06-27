США безвозмездно передали Тайваню тактические разведывательные беспилотники
14:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США на безвозмездной основе передали береговой охране Тайваня тактические разведывательные беспилотники Jump 20. Об этом в ночь на вторник сообщило Центральное информационное агентство острова.
По его данным, соответствующая договоренность о поставке дронов и обучении операторов была достигнута в конце прошлого года. Как отмечает агентство, беспилотники могут применяться для патрулирования, выявления фактов незаконной торговли и передачи грузов в открытом море, борьбы с браконьерством, а также при гуманитарных операциях в случае стихийных бедствий и катастроф.
Поставка этих дронов значительно усилит возможности береговой охраны в сфере разведки и наблюдения, заявил агентству заместитель главкома ВВС Тайваня в отставке Чжан Яньтин. Беспилотники могут непрерывно находиться в воздухе до 14 часов, а максимальная скорость полета составляет около 92 км/ч. Кроме того, они являются малозаметными и не производят много шума, что повышает их возможности при выполнении скрытного наблюдения.
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