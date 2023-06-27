Юрлица смогут проще и быстрее делать благотворительные переводы через СберВместе

13:02

Предприниматели – пользователи интернет-банка СберБизнес теперь смогут перечислять средства на благотворительной платформе СберВместе через сервис «Моментальные платежи». Нововведение сократит время на переводы и снизит риск возникновения ошибок при заполнении платежных документов.

Сервис основан на интеграции платформы СберВместе с банком через канал SberBusinessAPI. Он не требует дополнительной регистрации и работает на единой учетной записи СберБизнес ID. «Моментальные платежи» позволяют бизнесу делать переводы в несколько кликов без необходимости вручную создавать платежное поручение.

Раньше предпринимателю для перечисления денег в благотворительный фонд на СберВместе надо было вводить реквизиты. Теперь процесс стал намного проще и быстрее. При выборе оплаты «через СберБизнес» пользователь авторизуется благодаря СберБизнес ID в интернет-банке и сразу оказывается на странице платежного поручения. Все реквизиты уже заполнены. Остается только уточнить сумму и подтвердить платеж.

«Наши инновационные технологии упрощают клиентский путь для бизнеса. Благодаря интеграции сервиса «Моментальные платежи» на базе SberBusinessAPI в платформу СберВместе предприниматели смогут перечислять средства в пользу фондов-партнеров простым, быстрым и максимально удобным способом, – отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская. – Мы надеемся, что это повысит объемы транзакций на социально значимые благотворительные проекты и поможет большему количеству людей, которым необходима поддержка».

Сейчас на СберВместе представлены 270 фондов. Каждый из них, а также все опубликованные на платформе истории, тщательно проверяются. СберВместе гарантирует, что все перечисленные средства будут использованы строго по назначению. Можно выбрать либо конкретную историю, либо благотворительный фонд и перевести деньги. После этого благотворитель получит отчет, как они потрачены.

Возможность пожертвовать средства на благотворительность через платформу СберВместе у юридических лиц появилась в 2020 году. На сегодняшний день благодаря предпринимателям собрано уже более 70 млн руб.

Каждый благотворительный фонд, который регистрируется на платформе СберВместе, получает возможность принимать платежи от пользователей интернет-банка для юридических лиц СберБизнес.