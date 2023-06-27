Военные и правоохранители РФ фактически остановили гражданскую войну — Путин
14:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие РФ и сотрудники силовых ведомств в момент попытки вооруженного мятежа предприняли усилия для защиты безопасности людей и фактически уберегли страну от гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин. Во вторник отличившиеся в ходе последних событий военнослужащие и бойцы принимают участие в торжественной церемонии в Кремле.
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — сказал президент.
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