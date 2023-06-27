Путин заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летчики, погибшие во время мятежа 24 июня, с честью выполнили свой долг, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав почтить их память минутой молчания.

«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания „, — сказал глава государства, выступая перед военными, останавливавшими мятеж.