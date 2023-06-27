Сбер открыл в Индии первый счет в рупиях для своего клиента

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Филиал Сбера в Индии открыл российской компании первый специальный счет нерезидента в рупиях. Он необходим для работы на фондовых и товарных биржах страны, через него осуществляются инвестиции и репатриируется полученная прибыль.

Счет открывается для компании, получившей лицензию иностранного портфельного инвестора. Такие компании могут торговать акциями и облигациями индийских предприятий, паями фондов, государственными и негосударственными ценными бумагами, они получают доступ к биржевым фьючерсам, опционам и процентным свопам. Операции могут проводиться в том числе в интересах клиентов компании.

«Правом открытия специальных счетов обладают только уполномоченные финансовые структуры, к числу которых относится наш филиал, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Являясь участником как российской, так и индийской платежных систем, банк предоставляет возможность бесшовного перевода рублей в Индию с прямой конверсией в рупии, что очень удобно и выгодно нашим клиентам». По его словам, благодаря своим сервисам и росту товарооборота между Россией и Индией Сбер дает российским инвесторам прямой выход на быстрорастущий индийский рынок.

Сбер открыл первый индийский офис в 2010 году в Нью-Дели. В 2023 году планируется открытие офиса в Мумбаи. Индия, чья экономика по экспертным прогнозам может стать самой быстрорастущей и крупнейшей в мире, рассматривается банком как один из наиболее привлекательных рынков для российских инвесторов. Клиенты Сбера получат возможность инвестиционного дохода и диверсификации портфелей вложений.