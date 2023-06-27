Сбер запускает коммерческие беспилотные грузоперевозки из Москвы в Санкт-Петербург
14:45 27.06.2023
Компания – разработчик технологии автономного вождения СберАвтоТех совместно с одним из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запускают коммерческие беспилотные грузоперевозки.
Беспилотные магистральные седельные тягачи СберАвтоТеха будут перевозить грузы компании Globaltruck по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва в пределах трассы М-11 «Нева». Грузовики будут выполнять перевозки в беспилотном режиме. При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.
«Проделана большая работа: разработаны и сертифицированы первые прототипы беспилотных грузовиков, создана высокоточная цифровая карта трассы М-11, протестированы тягачи по действующим маршрутам Globaltruck, – рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев. – Планируем задействовать все свои мощности для масштабирования этого проекта».
«Цифровизация и автоматизация процессов – основные драйверы отрасли грузоперевозок. Участие в проекте позволит оценить экономическую эффективность автономных технологий. Мы также смотрим на беспилотные перевозки в более глобальной перспективе, – отметил председатель совета директоров ПАО «Глобалтрак Менеджмент» Илья Дмитриев. – Данные, которые можно будет получать от электроники и «умных» систем автомобилей, будут полезны для развития цифровых логистических платформ, оптимизации взаимодействия грузовладельцев и перевозчиков, развития инфраструктуры и улучшения клиентского опыта в целом».
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