Золотов объяснил быстрое продвижение «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
15:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории страны, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов.
«Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», — сказал он.
Новости
- 12:32 27.06.2023
- Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
- 11:32 27.06.2023
- В Белоруссии рассказали о строительстве полевых лагерей в Могилевской области
- 10:20 27.06.2023
- Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
- 09:32 27.06.2023
- ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
- 09:00 27.06.2023
- Польша с 2015 года почти удвоила численность военнослужащих в стране
- 17:32 26.06.2023
- ВСУ потеряли не менее 17 американских бронемашин Bradley — NYT
- 16:32 26.06.2023
- ВСУ пытаются наступать на трех направлениях — МО РФ
- 14:00 26.06.2023
- НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой — Столтенберг
- 13:20 26.06.2023
- Сальдо назвал вбросом информацию о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
- 11:00 26.06.2023
- Российские силы значительно улучшили позиции на краснолиманском направлении — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать