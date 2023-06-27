Иностранные агенты не могут быть наблюдателями на выборах, разъяснил ВС РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лица, имеющие статус иностранного агента, не могут выступать наблюдателями на выборах или при проведении референдума. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в принятом во вторник постановлении «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Как напомнил Верховный суд, согласно закону об иностранных агентах, «лицо, являющееся иностранным агентом, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума».

«С учетом этого лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — пояснил пленум.