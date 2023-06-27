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НОВОСТИ

В Белоруссии не боятся прихода бойцов ЧВК «Вагнер», но «держат ухо востро» — Лукашенко

15:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии не боятся возможного появления на территории страны бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», но в связи с ситуацией «держат ухо востро». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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