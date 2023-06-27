Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы „Вагнер“ полностью обеспечивалось государством», — сказал он. «Из министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — отметил президент.