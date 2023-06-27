В Москве появится 17 тыс. рабочих мест благодаря пяти проектам комплексного развития территорий — Собянин

16:52

В Москве утверждено комплексное развитие участков пяти бывших промзон. По словам мэра столицы Сергея Собянина, было принято решение о будущем промышленных зон «Выхино», «Донские улицы», «Медведково», «Соколиная Гора» и «Черемушки». «На месте устаревших объектов нежилой застройки планируем возвести современные кварталы, полностью или частично предназначенные для переселения жителей по программе реновации, - сообщил глава города у себя в Telegram-канале. - Градостроительный потенциал участков составляет свыше 1,5 млн кв м, в том числе свыше 880 тыс. кв м жилой и 620 тыс. кв м общественно-деловой застройки».

По словам градоначальника, будет также создаваться необходимая для нормальной жизни москвичей инфраструктура: строиться детсады, школы, спортивные комплексы, открываться кафе и магазины. В результате модернизации территорий на землях бывших промзон будет создано более 17 тыс. новых рабочих мест. Около 700 в зоне «Выхино», почти 420 в зоне «Донские улицы», в «Медведково» - более 11,5 тыс., на «Соколиной горе» - боле 4,2 тыс., в «Черемушках» - около 270.

Как заявил Собянин, на сегодняшний день одобрены и находятся на стадии выполнения 40 проектов комплексного развития территорий площадью 495,6 га, что позволит создать примерно 107,5 тыс. рабочих мест.