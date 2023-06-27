Лукашенко подтвердил, что Пригожин сегодня приехал в Белоруссию

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня приехал в республику.

«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин — прим. ТАСС) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.