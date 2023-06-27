Лукашенко подтвердил, что Пригожин сегодня приехал в Белоруссию
17:00 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сегодня приехал в республику.
«Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин — прим. ТАСС) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», — сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.
НОВОСТИ
- 17:12 27.06.2023
- Росгвардия может получить танки — Золотов
- 16:52 27.06.2023
- В Москве появится 17 тыс. рабочих мест благодаря пяти проектам комплексного развития территорий — Собянин
- 16:32 27.06.2023
- РФ не допустит приема Косова в ООН — посол России в Сербии
- 16:12 27.06.2023
- Лукашенко заявил о предложении Путину не торопиться с жесткими решениями по ЧВК «Вагнер»
- 16:00 27.06.2023
- Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством — Путин
- 15:41 27.06.2023
- Собянин: Запуск участка "Селигерская" - "Физтех" салатовой ветки метро планируется в 2023 году
- 15:32 27.06.2023
- В Белоруссии не боятся прихода бойцов ЧВК «Вагнер», но «держат ухо востро» — Лукашенко
- 15:12 27.06.2023
- Иностранные агенты не могут быть наблюдателями на выборах, разъяснил ВС РФ
- 15:00 27.06.2023
- Золотов объяснил быстрое продвижение «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
- 14:45 27.06.2023
- Сбер запускает коммерческие беспилотные грузоперевозки из Москвы в Санкт-Петербург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать