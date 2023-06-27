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НОВОСТИ

Росгвардия может получить танки — Золотов

17:12 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танки и тяжелое вооружение могут появиться в войсках Росгвардии. Об этом журналистам сообщил во вторник директор ведомства Виктор Золотов.

«Этот вопрос сейчас стоит очень остро. У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска», — сказал он.

По словам Золотова, сроки оснащения будут зависеть от финансирования. Он добавил, что данный вопрос уже обсуждался с президентом России.

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