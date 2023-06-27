Варшава считает размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным для Польши сигналом — Дуда
17:40 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша считает размещение сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом. Об этом во вторник заявил президент республики Анджей Дуда на брифинге в Варшаве перед вылетом на встречу лидеров ряда стран НАТО в Гааге.
«Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде „Группы Вагнера“ в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя „Группы Вагнера“. Все это для нас — очень негативные сигналы», — подчеркнул польский президент.
НОВОСТИ
- 18:50 27.06.2023
- Президент Белоруссии рассказал, как были развернуты колонны ЧВК «Вагнер»
- 18:32 27.06.2023
- Лукашенко заявил, что не был посредником в ситуации с ЧВК "Вагнер"
- 17:12 27.06.2023
- Росгвардия может получить танки — Золотов
- 17:00 27.06.2023
- Лукашенко подтвердил, что Пригожин сегодня приехал в Белоруссию
- 16:52 27.06.2023
- В Москве появится 17 тыс. рабочих мест благодаря пяти проектам комплексного развития территорий — Собянин
- 16:32 27.06.2023
- РФ не допустит приема Косова в ООН — посол России в Сербии
- 16:12 27.06.2023
- Лукашенко заявил о предложении Путину не торопиться с жесткими решениями по ЧВК «Вагнер»
- 16:00 27.06.2023
- Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством — Путин
- 15:41 27.06.2023
- Собянин: Запуск участка "Селигерская" - "Физтех" салатовой ветки метро планируется в 2023 году
- 15:32 27.06.2023
- В Белоруссии не боятся прихода бойцов ЧВК «Вагнер», но «держат ухо востро» — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать