Варшава считает размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным для Польши сигналом — Дуда

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша считает размещение сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на территории Белоруссии негативным для себя сигналом. Об этом во вторник заявил президент республики Анджей Дуда на брифинге в Варшаве перед вылетом на встречу лидеров ряда стран НАТО в Гааге.

«Мы видим, что происходит. По сути, перемещение российских сил в виде „Группы Вагнера“ в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя „Группы Вагнера“. Все это для нас — очень негативные сигналы», — подчеркнул польский президент.