Лукашенко заявил, что не был посредником в ситуации с ЧВК "Вагнер"
18:32 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент [России Владимир] Путин. Потому что это наше Отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества! Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян», — приводит слова президента агентство БелТА.
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