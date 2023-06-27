Лукашенко заявил, что не был посредником в ситуации с ЧВК "Вагнер"

18:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил не называть его посредником в истории с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер», так как проблема была общая.

«Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент [России Владимир] Путин. Потому что это наше Отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества! Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян», — приводит слова президента агентство БелТА.