Президент Белоруссии рассказал, как были развернуты колонны ЧВК «Вагнер»
18:50 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Он мне сказал: „Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, и встречи даже просить не буду“, я говорю: „Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое“, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Лукашенко также уточнил, что Пригожин согласился остановить движение колонны ЧВК на Москву в пятом часу вечера. Президент подчеркнул, что если бы бойцы «Вагнера» дошли до оборонительных рубежей, то пролилась бы кровь. Чтобы этого не произошло, он попросил Пригожина связаться с директором ФСБ Александром Бортниковым. «Я говорю: „Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин“. У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю: „Слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились“. Они переговорили», — рассказал белорусский лидер, добавив, что после этого.
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