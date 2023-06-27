Президент Белоруссии рассказал, как были развернуты колонны ЧВК «Вагнер»

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с ним основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от своих требований, в том числе по отставке министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Он мне сказал: „Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова, и встречи даже просить не буду“, я говорю: „Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое“, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко также уточнил, что Пригожин согласился остановить движение колонны ЧВК на Москву в пятом часу вечера. Президент подчеркнул, что если бы бойцы «Вагнера» дошли до оборонительных рубежей, то пролилась бы кровь. Чтобы этого не произошло, он попросил Пригожина связаться с директором ФСБ Александром Бортниковым. «Я говорю: „Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин“. У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю: „Слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились“. Они переговорили», — рассказал белорусский лидер, добавив, что после этого.