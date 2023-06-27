Финляндия может еще ужесточить ограничения на поездки и транзит граждан РФ

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности при правительстве республики договорились сохранять в силе текущие ограничения на въезд граждан России в страну и ужесточать их при необходимости. Об этом сообщила в среду пресс-служба финского кабмина.

Как отметили в Хельсинки, предметом обсуждения были поездки российских граждан в Финляндию и остальные государства Шенгенской зоны через финскую территорию. Президент и министерский комитет решили, что подобные путешествия «по-прежнему могут наносить ущерб международным связям Финляндии». В свете этого власти республики договорились о сохранении существующих ограничений на въезд граждан РФ, не имеющих на то веских причин, и подчеркнули необходимость их «ужесточения для предотвращения нарушений».