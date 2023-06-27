Финляндия может еще ужесточить ограничения на поездки и транзит граждан РФ
21:10 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметили в Хельсинки, предметом обсуждения были поездки российских граждан в Финляндию и остальные государства Шенгенской зоны через финскую территорию. Президент и министерский комитет решили, что подобные путешествия «по-прежнему могут наносить ущерб международным связям Финляндии». В свете этого власти республики договорились о сохранении существующих ограничений на въезд граждан РФ, не имеющих на то веских причин, и подчеркнули необходимость их «ужесточения для предотвращения нарушений».
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