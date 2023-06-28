0
0
182
НОВОСТИ

Бригада союзников в Литве необходима для защиты Сувалкского коридора — президент

09:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение в Литве бригады союзников по НАТО необходимо для действенной защиты Сувалкского коридора. Такое мнение выразил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров ряда государств — членов НАТО.

«На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо, — сказал он. — Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 28.06.2023
Магазинам предлагают разрешить бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности - СМИ
0
17
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
67
10:00 28.06.2023
Главные события наступления ВСУ впереди - Резников
0
69
09:57 28.06.2023
Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении
0
71
09:32 28.06.2023
ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко
0
122
09:20 28.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
0
140
09:05 28.06.2023
КНР полностью контролирует Байдена, считает Трамп
0
170
21:10 27.06.2023
Финляндия может еще ужесточить ограничения на поездки и транзит граждан РФ
0
801
20:10 27.06.2023
Число потребителей наркотиков в мире приближается к тремстам миллионам человек - ООН
0
760
19:45 27.06.2023
Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
0
912

Возврат к списку