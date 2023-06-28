Бригада союзников в Литве необходима для защиты Сувалкского коридора — президент
09:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размещение в Литве бригады союзников по НАТО необходимо для действенной защиты Сувалкского коридора. Такое мнение выразил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров ряда государств — членов НАТО.
«На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо, — сказал он. — Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора».
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