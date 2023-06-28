Бригада союзников в Литве необходима для защиты Сувалкского коридора — президент

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение в Литве бригады союзников по НАТО необходимо для действенной защиты Сувалкского коридора. Такое мнение выразил во вторник президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и лидеров ряда государств — членов НАТО.

«На саммите в Мадриде мы пришли к договоренности о том, что боевые группы НАТО будут увеличены до бригадного уровня там, где это необходимо, — сказал он. — Для Литвы такой необходимостью является гарантия защиты стратегически важного Сувалкского коридора».