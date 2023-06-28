В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в ночь на среду в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона. «В Мелитополе прозвучали взрывы. Информация уточняется», — отметили там.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что «на данный момент речь идет о шести взрывах».

По предварительным данным городской администрации, сработала система ПВО.