ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие отмечают снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала», — сказал он.