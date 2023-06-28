0
0
113
НОВОСТИ

ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко

09:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие отмечают снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На линии боевого соприкосновения за последнее время наблюдается снижение активных действий со стороны украинских боевиков. Это вызвано регулярными потерями вооруженных формирований Украины, а также исчерпанием наступательного потенциала», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 28.06.2023
Магазинам предлагают разрешить бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности - СМИ
0
17
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
67
10:00 28.06.2023
Главные события наступления ВСУ впереди - Резников
0
69
09:57 28.06.2023
Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении
0
71
09:20 28.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
0
140
09:05 28.06.2023
КНР полностью контролирует Байдена, считает Трамп
0
170
09:00 28.06.2023
Бригада союзников в Литве необходима для защиты Сувалкского коридора — президент
0
189
21:10 27.06.2023
Финляндия может еще ужесточить ограничения на поездки и транзит граждан РФ
0
801
20:10 27.06.2023
Число потребителей наркотиков в мире приближается к тремстам миллионам человек - ООН
0
760
19:45 27.06.2023
Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
0
912

Возврат к списку