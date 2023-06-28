Главные события наступления ВСУ впереди - Резников
10:00 28.06.2023 Источник: Lenta.ru
Главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью Financial Times.
Он отметил, что достигнутые результаты контрнаступления лишь предваряют грядущие события. При этом глава военного ведомства отказался сообщать какие-либо подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».
25 июня Резников назвал завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ. Он пояснил, что действия украинских войск в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». Lenta.Ru
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