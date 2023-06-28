Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
10:05 28.06.2023 Источник: Lenta.ru
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военных летчиков, погибших 24 июня во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Среди них были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников", - сообщил Ведерников. По словам губернатора, военнослужащие сделали все, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.
25 июня военкор Первого канала Ирина Куксенкова сообщила, что «вагнеровцы» уничтожили воздушный командный центр, находившийся в самолете Ил-22. Тогда погибли 10 человек. Когда в штабе Южного военного округа (ЮВО) основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину задали вопрос о причинах атаки на самолет, который не наносил никаких ударов, тот сослался на «дурака пэвэошника». По его словам, боец без разбора сбивал «все взлетающее». Бизнесмен также заявил, что выплатит компенсацию в 50 миллионов рублей родным погибших летчиков.
Всего, по данным военкоров, за время мятежа потерпели крушение шесть вертолетов. Lenta.Ru
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