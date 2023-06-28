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НОВОСТИ

Магазинам предлагают разрешить бесплатно раздавать товары с истекающим сроком годности - СМИ

10:20 28.06.2023 Источник: Известия

В России хотят отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей. Речь идет о продуктах с истекающим сроком годности, которые магазины будут бесплатно отдавать населению. Такой законопроект депутаты уже подготовили к внесению в Госдуму. Инициативу поддерживают крупнейшие российские ритейлеры, которые готовы подключиться к ее экспертной оценке, а также в профильных комитетах Госдумы.

Эксперты считают, что мера заставит рынок меняться: ритейлеры будут активнее собирать и отдавать продукцию населению до истечения срока ее годности, чтобы не платить налог.  Известия

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