Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
10:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Артиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — заявил Зыбинский.
По словам начальника пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.
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