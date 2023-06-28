Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки сорваны три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап», — заявил Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.