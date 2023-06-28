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НОВОСТИ

Байден утверждает, что КНР испытывает «огромные проблемы»

11:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что Китай сталкивается с очень серьезными проблемами. Такую точку зрения он изложил во вторник в штате Мэриленд на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден отказался вдаваться в детали и подробно комментировать стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина «огромные проблемы».

При этом, как отмечает агентство Рейтер, в ходе этой же встречи американский лидер заявил, что экономика США «сильна» и он не ожидает рецессии.

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