Байден утверждает, что КНР испытывает «огромные проблемы»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что Китай сталкивается с очень серьезными проблемами. Такую точку зрения он изложил во вторник в штате Мэриленд на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, Байден отказался вдаваться в детали и подробно комментировать стоящие перед КНР вызовы, ограничившись замечанием по поводу того, что у Пекина «огромные проблемы».

При этом, как отмечает агентство Рейтер, в ходе этой же встречи американский лидер заявил, что экономика США «сильна» и он не ожидает рецессии.