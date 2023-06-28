Шотландия готова вступить в ЕС, если станет независимой от Великобритании — первый министр
11:05 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил о готовности страны стать членом Евросоюза в случае обретения независимости от Великобритании. Такое мнение политик озвучил в среду в интервью европейскому изданию Politico.
«62% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе в 2016 году, — напомнил Юсаф. — Если бы в 2014 году [в ходе проведения референдума о независимости Шотландии] они знали, что произойдет в 2016 году, я не сомневаюсь, что граждане проголосовали бы за то, чтобы Шотландия стала независимой страной».
По словам министра, теперь достижение Эдинбургом независимости стало еще более значимым приоритетом для страны. Как бывший член ЕС, Шотландия имеет многолетний опыт следования европейским правовым практикам, что дает ей, как считает Юсаф, значительное преимущество по присоединению к европейскому блоку по сравнению с другими кандидатами, например, с балканскими странами.
В марте Хамза Юсаф был назначен первым министром Шотландии, сменив занимавшую данный пост с 2014 года Николу Стерджен. В ноябре прошлого года Стерджен заявила, что считает жизненной необходимостью получение Эдинбургом независимости после того, как Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в праве организовать новый референдум по данному вопросу.
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