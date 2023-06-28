Горсовет Новосибирска лишил мандатов двух депутатов, уехавших из России

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горсовет Новосибирска на сессии принял решение о лишении полномочий в связи с утратой доверия двух депутатов — Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом), которые ранее уехали из России. Причиной стало непредоставление декларации о доходах, сообщил на сессии глава постоянной комиссии Горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев.

«В действиях депутата Пироговой и Бойко имеются признаки несоблюдения ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», — сказал он.

Решение было принято тайным голосованием. За досрочное прекращение полномочий проголосовали 38 депутатов, против высказался один. Полномочия депутатов прекращаются с 4 июля в связи с тем, что именно в эту дату будут прекращены трудовые договора их помощников. Как сообщили в объединении «Коалиция 2020», от которой избирались Пирогова и Бойко, лишение полномочий будет оспорено в суде.

Бойко покинул территорию РФ еще в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. Весной Минюст признал Бойко иноагентом.

Пирогова была объявлена органами МВД в розыск в августе прошлого года. В июле в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ»). Позднее коллега Пироговой, депутат Светлана Каверзина сообщила ТАСС о том, что она покинула Россию и сейчас находится в Грузии.