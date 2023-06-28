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НОВОСТИ

Готовность трассы М-12 Москва — Казань составляет 70% — кабмин

11:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трасса М-12 Москва — Казань готова на 70%, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания наблюдательного совета ГК «Автодор», которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

«На 2023 год запланировано открытие еще нескольких дорожных объектов, и самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М-12, готовность которой составляет более 70%», — отмечается в сообщении.

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