ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
12:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне проведения Россией специальной военной операции, испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов», — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.
Марочко уточнил, что упомянутые проблемы возникли из-за обильных дождей, размывших грунтовые дороги, в результате чего «техника вооруженных формирований Украины начала застревать и грузнуть».
НОВОСТИ
- 12:00 28.06.2023
- ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
- 10:32 28.06.2023
- Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
- 10:05 28.06.2023
- Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
- 09:32 28.06.2023
- ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко
- 09:20 28.06.2023
- В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
- 19:45 27.06.2023
- Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
- 12:32 27.06.2023
- Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
- 11:32 27.06.2023
- В Белоруссии рассказали о строительстве полевых лагерей в Могилевской области
- 10:20 27.06.2023
- Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
- 09:32 27.06.2023
- ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать