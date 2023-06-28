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ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко

12:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне проведения Россией специальной военной операции, испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых сослуживцев. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском, краснолиманском и донецком направлениях вооруженные формирования Украины испытывают трудности с эвакуацией раненых и логистикой поставок боеприпасов», — сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко уточнил, что упомянутые проблемы возникли из-за обильных дождей, размывших грунтовые дороги, в результате чего «техника вооруженных формирований Украины начала застревать и грузнуть».

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