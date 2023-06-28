КНР справится с любыми трудностями под руководством Компартии — МИД
12:05 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай уверен, что справится с любыми трудностями благодаря руководству Коммунистической партии Китая (КПК) и усилиям китайского народа. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя высказывание президента США Джо Байдена об «огромных проблемах» в Китае.
«У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями», — отметила официальный представитель МИД КНР.
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