Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель
12:20 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 13 июня 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 11:32 мск, цена Brent снижалась до $72 за баррель (-0,95%). К 11:37 мск Brent ускорила снижение, торговалась на уровне $71,82 за баррель (-1,2%).
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе снижался на 1,31% — до $67,28 за баррель.
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