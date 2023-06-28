Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель впервые с 13 июня 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:32 мск, цена Brent снижалась до $72 за баррель (-0,95%). К 11:37 мск Brent ускорила снижение, торговалась на уровне $71,82 за баррель (-1,2%).

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе снижался на 1,31% — до $67,28 за баррель.