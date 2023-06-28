0
0
109
НОВОСТИ

Пентагон использует деньги из пакета помощи Украине для снижения зависимости от КНР и РФ - СМИ

12:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское оборонное ведомство использует часть средств из пакета финансовой помощи Украине в качестве грантов различным предприятиям американского оборонно-промышленного комплекса, чтобы снизить зависимость от России и Китая в этой сфере. Об этом во вторник сообщило издание Defense News.

По его данным, примерно 2% от общей суммы в $40 млрд, выделенной Конгрессом на помощь Украине, направляется на увеличение оборонных мощностей США, например на добычу полезных ископаемых и производство боеприпасов. Общая сумма грантов составляет примерно $600 млн. Пентагон рассчитывает, что таким образом удастся обеспечить цепочки поставок и сократить зависимость индустриальной базы от России и Китая. Программа грантов была запущена в апреле, когда компания Aerojet Rocketdyne получила $215,6 млн на модернизацию предприятий в Арканзасе, Алабаме и Вирджинии с целью нарастить производство снарядов.

В июне $45,5 млн было направлено на поддержку производства алюминия, необходимого для изготовления самолетов и наземной техники, в штате Айова. Издание уточняет, что в настоящее время 75% мирового алюминиевого рынка контролируется Россией. Кроме того, еще $15 млн выделили на наращивание в штате Айдахо производства кобальта — критически важного металла для оборонной промышленности. «Значительные объемы кобальта обрабатывались либо в Китае, либо на Украине и в других местах, где сейчас производство невозможно», — заявил Энтони Ди Стасио, высокопоставленный сотрудник Пентагона, отвечающий за распределение инвестиций в оборонное производство.

Ожидается, что часть средств будет направлена американским химическим предприятиям для производства 27 критически важных химических соединений, которые используются в том числе для создания ракетного топлива и взрывчатых веществ и в основном производятся в Китае. «Если они [химикаты] будут использоваться в вооружениях, мы не хотим, чтобы они поставлялись из Китая», — подчеркнул Ди Стасио.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 28.06.2023
ВСУ сразу на нескольких направлениях испытывают проблемы с эвакуацией раненых — Марочко
0
54
10:32 28.06.2023
Группировка «Запад» сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении
0
83
10:05 28.06.2023
Губернатор Псковской области назвал имена вертолетчиков, погибших от рук ЧВК «Вагнер»
0
104
09:32 28.06.2023
ВС Украины снизили активность на луганском направлении из-за больших потерь — Марочко
0
104
09:20 28.06.2023
В Мелитополе прогремели взрывы — оперативные службы
0
113
19:45 27.06.2023
Передавать Росгвардии технику ЧВК «Вагнер» не планируется – Хинштейн
0
284
12:32 27.06.2023
Идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в подразделения ВС РФ — Минобороны
0
362
11:32 27.06.2023
В Белоруссии рассказали о строительстве полевых лагерей в Могилевской области
0
371
10:20 27.06.2023
Австралия не поставит Украине бронеавтомобили
0
393
09:32 27.06.2023
ВСУ перебросили силы стратегического резерва в район Гуляйполя в Запорожской области
0
364

Возврат к списку