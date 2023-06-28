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Детройт и Чикаго лидируют в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом

13:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские города Детройт (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс) заняли два первых места в мировом рейтинге загрязненности воздуха. Это следует из данных портала IQAir, который публикует антирейтинг качества воздуха.

По состоянию на 20:00 27 июня (03:00 28 июня мск) загрязнение воздуха в Детройте оценивается в 207 баллов, что соответствует «очень нездоровой» ситуации. 178 баллов в Чикаго эксперты считают просто «нездоровыми». На качество воздуха в американских городах повлиял смог от лесных пожаров в Канаде.

На третьем месте находится канадский город Торонто (122 балла), его воздух «нездоровый для чувствительных групп». На четвертом и пятом местах расположились столица КНР Пекин (111 баллов) и столица Катара Доха (102 балла).

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