Траты россиян на подержанные авто в мае взлетели на 85%, до 487 млрд руб. — исследование
13:05 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Траты россиян на подержанные автомобили в мае взлетели на 85% и составили 487,3 млрд руб. против 263,9 млрд руб. годом ранее, выяснили эксперты «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «Автостат».
Согласно результатам исследования, материалы которого есть в распоряжении ТАСС, в конце весны жители России купили 501,9 тыс. автомобилей с пробегом — на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. шт.). Впрочем, сравнивая майские показатели с апрельскими, стоит отметить, что в объемах рынок вырос (+1,3%), а вот его финансовая емкость снизилась (-0,4%).
В мае больше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте 10 лет и старше. На них ушло 182,8 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем в мае 2022 года (91,5 млрд рублей).
Обратная ситуация наблюдается с автомобилями в возрасте до 5 лет. Если в мае 2022 года на них было потрачено больше всего денег (100,9 млрд рублей или 38,2%), то в мае 2023 года — меньше всего (150,5 млрд рублей или 30,9%). То есть доля сегмента до 5 лет в общих тратах на авто с пробегом снизилась за год на 7 п. п.
Оставшиеся 154,1 млрд рублей были потрачены на машины возрастной категории «5-9 лет». На их долю в мае нынешнего года пришлось 31,6% от всей суммы денег по сравнению с 27,1% год назад.
Сильнее всего выросли затраты на покупку подержанных автомобилей японских брендов. В мае россияне купили 149 тыс. б/у японских автомобилей на сумму 165,8 млрд рублей. Если в штуках «японцы» к маю 2022 года прибавили 80%, то в деньгах — более чем в 2 раза (+105%).
Что касается остальных марок, то за месяц россияне также приобрели 116,5 тыс. б/у отечественных автомобилей (на 35,3 млрд рублей), 66 тыс. — корейских (на 70,7 млрд рублей), 40 тыс. — американских (на 28,4 млрд рублей) и 9,8 тыс. — китайских (на 9,1 млрд рублей). При этом все участники рынка имеют положительную динамику — как в штуках, так и в деньгах.
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