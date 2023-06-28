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НОВОСТИ

Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 году может составить более 1 млн БПЛА — стратегия

13:20 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем рынка беспилотных авиационных систем в России к 2035 году может составить более миллиона единиц. Это следует из стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

При этом в соответствии с базовым сценарием этот объем может составить чуть менее 1 млн БАС.

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