Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 году может составить более 1 млн БПЛА — стратегия

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем рынка беспилотных авиационных систем в России к 2035 году может составить более миллиона единиц. Это следует из стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

При этом в соответствии с базовым сценарием этот объем может составить чуть менее 1 млн БАС.