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В Новосибирске мигранта осудили на три года колонии за пропаганду терроризма

13:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России), нелегально находившегося в Новосибирске, осудили на три года колонии за распространение экстремистских роликов в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области в среду.

"Абдумалик Исмаилов 1999 года рождения, находящийся в Новосибирске с нарушениями миграционного законодательства, являлся сторонником [международной террористической организации] "Катиба Таухид валь-Джихад", в период 2020-2021 годов регулярно размещал в интернете видеоролики с пропагандой радикального ислама, терроризма, призывами к ведению вооруженной борьбы "джихад", ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

В содеянном Исмаилов раскаялся. 1-й Восточный окружной военный суд осудил его по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет".

"Катиба Таухид валь-Джихад", стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, с 2019 года признана в России террористической организацией.

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