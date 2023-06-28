Менеджеры чаще других называют себя счастливыми - опрос
14:00 28.06.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: менеджеры чаще других называют себя счастливыми. За ними следуют учителя, медсёстры и бухгалтеры, рассказали радиостанции «Говорит Москва» аналитики сервиса по поиску работы Superjob.
Всего счастливыми считают себя почти 80% россиян.
24% опрошенных заявили, что они абсолютно убеждены в этом. Из 21%, кто отнесли себя к несчастным, однозначно утверждают это только 4%.
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