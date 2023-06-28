Менеджеры чаще других называют себя счастливыми - опрос

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: менеджеры чаще других называют себя счастливыми. За ними следуют учителя, медсёстры и бухгалтеры, рассказали радиостанции «Говорит Москва» аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

Всего счастливыми считают себя почти 80% россиян.

24% опрошенных заявили, что они абсолютно убеждены в этом. Из 21%, кто отнесли себя к несчастным, однозначно утверждают это только 4%.