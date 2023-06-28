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Доклад об американских биолабораториях на Украине направлен в Конгресс США — Матвиенко

14:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доклад с результатами парламентского расследования о деятельности американских биолабораторий на Украине направлен в том числе в Конгресс США, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Выводы (парламентского расследования — прим. ТАСС) ужасающие. Мы направили доклад нашей комиссии и в Конгресс США, и во все парламенты мира, чтобы они задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность», — отметила Матвиенко на пленарном заседании десятого форума регионов России и Белоруссии.

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