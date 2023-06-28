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РФ продолжит военное сотрудничество с ЦАР, сохранит в стране военных советников — Песков

15:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР), военные советники останутся там в необходимом количестве. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной замене сил ЧВК «Вагнер» в африканской стране на другие военные формирования по инициативе РФ.

«У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — указал представитель Кремля.

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