РФ продолжит военное сотрудничество с ЦАР, сохранит в стране военных советников — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой (ЦАР), военные советники останутся там в необходимом количестве. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной замене сил ЧВК «Вагнер» в африканской стране на другие военные формирования по инициативе РФ.

«У нас по государственной линии сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — указал представитель Кремля.