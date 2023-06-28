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НОВОСТИ

Украина никогда не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта — Зеленский

15:12 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина никогда не согласится на заморозку конфликта на своей территории. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции страны.

«Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта», — сказал Зеленский.

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