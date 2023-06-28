Страны НАТО договорились, что Столтенберг останется еще на год генсеком альянса — СМИ
15:32 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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