Страны НАТО договорились, что Столтенберг останется еще на год генсеком альянса — СМИ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства стран — членов НАТО пришли к согласию, что Йенс Столтенберг останется еще на один год генсеком альянса. Об этом в среду сообщила норвежская газета «Верденс ганг».