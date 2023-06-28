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Победа Украины является условием для любой дискуссии о ее членстве в НАТО — Столтенберг

16:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — сказал он.

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