Победа Украины является условием для любой дискуссии о ее членстве в НАТО — Столтенберг
16:00 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победа Украины в конфликте с РФ является условием для любой дискуссии о членстве Киева в НАТО. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
«Самая срочная задача сейчас — это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — сказал он.
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