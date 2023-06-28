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НОВОСТИ

Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев

16:12 28.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда в среду прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщается на сайте главы польского государства.

«Визит в Киев и переговоры с президентом Владимиром Зеленским связаны с праздником Дня конституции на Украине, а также с консультациями, касающимися современных действий на фронте», — говорится в сообщении. В нем также указывается, что на переговорах «будут затронуты и приготовления к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе», и «угрозы российского нападения на Запорожскую атомную станцию».

Другие подробности визита польского президента не сообщаются.

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